Accoltellata mentre fa jogging da rapinatore 16enne | Marta è in fin di vita

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 23 marzo 2021) E’ in gravi condizioni la 26enneNovello. La giovane è stata ferita con dieci coltellate da undi appena 16 anni con cui ha avuto una colluttazione nella serata di ieri. La vittima è ricoverata in ospedale in prognosi riservata a Treviso. Lotta per la. Treviso,da un: è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.