Un Posto Al Sole le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 marzo 2021 su Rai 3

Un Posto al Sole anticipazioni e trame delle puntate dal 22 al 26 marzo su Rai 3

Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Un Posto al Sole prosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz'ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 marzo su Rai 3 di Un Posto Al Sole.

Le anticipazioni di oggi lunedì 22 marzo

Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dopo il tradimento di Patrizio, Rossella non ha la forza di portare avanti i suoi impegni universitari ma Silvia e ...

