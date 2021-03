Sony PlayStation acquisisce EVO, il campionato dei picchiaduro (Di lunedì 22 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment ha sorprendentemente annunciato di aver acquisito EVO, il campionato eSport più conosciuto per quel che riguarda i picchiaduro competitivi Nelle scorse ore, è giunta una notizia piuttosto inaspettata e sicuramente interessante per il mondo degli eSports d’ora in avanti. Sony, con il partner RTS, ha annunciato di aver acquisito l’Evolution Championship Series, l’evento più importante al mondo dedicato ai picchiaduro, dalla Triple Perfect. Attraverso questa nuova partnership, i co-fondatori di Evo, questa l’abbreviazione della competizione, Tony e Tom Cannon, continueranno ad essere figure chiave dell’evento per garantire che lo spirito competitivo e unico che lo hanno portato alla luce possa continuare indisturbato. Quel che è certo è che la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Tramite comunicato stampa,Interactive Entertainment ha sorprendentemente annunciato di aver acquisito EVO, ileSport più conosciuto per quel che riguarda icompetitivi Nelle scorse ore, è giunta una notizia piuttosto inaspettata e sicuramente interessante per il mondo degli eSports d’ora in avanti., con il partner RTS, ha annunciato di aver acquisito l’Evolution Championship Series, l’evento più importante al mondo dedicato ai, dalla Triple Perfect. Attraverso questa nuova partnership, i co-fondatori di Evo, questa l’abbreviazione della competizione, Tony e Tom Cannon, continueranno ad essere figure chiave dell’evento per garantire che lo spirito competitivo e unico che lo hanno portato alla luce possa continuare indisturbato. Quel che è certo è che la ...

