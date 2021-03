Serie C, rinviato il recupero fra Olbia e Como (Di lunedì 22 marzo 2021) La gara Olbia-Como, valida come recupero della nono giornata del girone A della Serie C e in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo è la stessa Lega Pro con un comunicato, “preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Olbia”. Il club sardo ha infatti al suo interno alcuni positivi al Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) La gara, valida comedella nono giornata del girone A dellaC e in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo è la stessa Lega Pro con un comunicato, “preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società”. Il club sardo ha infatti al suo interno alcuni positivi al Covid. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieC #COVID19 Rinviato il recupero fra #Olbia e #Como a causa di alcuni casi all'interno del club sardo - LorenzoPratesi1 : @BausciaCafe Siamo abituati al fatto che nel campionato non c'è stato mai nessun caso grave grazie a Dio. Il Covid… - giampdisan : @gropponefigulle @PaoloVenturino9 @marifcinter Non ha superato le decisioni della lega, le ha prese al suo posto. L… - LaSiritide : #SerieD #Francavilla 20/03/2021 - Serie D/H: il derby tra Francavilla e Picerno rinviato a lunedì per la neve - LaSiritide : #SerieD #Francavilla #Picerno 20/03/2021 - Serie D/H: il derby tra Francavilla e Picerno rinviato a lunedì per la n… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviato Serie A Beretta: Prosegue spedita la marcia del Conversano in vetta Prosegue spedita la marcia del Conversano in vetta alla classifica della serie A Beretta. Dopo tre settimane di sosta a causa degli impegni della nazionale, gli uomini di ... invece, è stato rinviato a ...

Grigi: stasera il derby con la Pro Vercelli che può cambiare la stagione ... che avrebbe dovuto giocare stasera ma il match è stato rinviato per casi Covid all'interno della ...anche per la Pro Vercelli che in caso di vittoria sarebbe la nuova capolista del Girone A di Serie C. ...

Serie C, rinviato il recupero fra Olbia e Como Sportface.it Serie C, rinviato il recupero fra Olbia e Como La gara Olbia-Como, valida come recupero della nono giornata del girone A della Serie C e in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo è la stessa Lega Pro con un comu ...

Serie A, il Punto di Sportando | Giusto cambiare le regole in corsa? Milano-Cantù rischio evitabile? (Pianetabasket.com) Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha diffuso la seguente ... avrebbe potuto ottenere il rinvio della gara. (Sportando) Basket, chi è Andrea Pecchia, il ...

Prosegue spedita la marcia del Conversano in vetta alla classifica dellaA Beretta. Dopo tre settimane di sosta a causa degli impegni della nazionale, gli uomini di ... invece, è statoa ...... che avrebbe dovuto giocare stasera ma il match è statoper casi Covid all'interno della ...anche per la Pro Vercelli che in caso di vittoria sarebbe la nuova capolista del Girone A diC. ...La gara Olbia-Como, valida come recupero della nono giornata del girone A della Serie C e in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo è la stessa Lega Pro con un comu ...(Pianetabasket.com) Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha diffuso la seguente ... avrebbe potuto ottenere il rinvio della gara. (Sportando) Basket, chi è Andrea Pecchia, il ...