Rosy Abate La Serie torna nel 2021 in replica su Mediaset Extra (Di lunedì 22 marzo 2021) Rosy Abate replica su Mediaset Extra Anche nel 2021 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021)suAnche nel...

Advertising

alonlelyshadow : Heidi+ Rosy Abate in “Dov’è la mia crapa?” - FiammettaG27 : Ragazzi rosa sarà la figlia di Rosy abate non c è altra spiegazione non so come ci sia arrivata al serale #Amici20 - alessiarugge_96 : Sto timer mi ricorda i 100 minuti della botola di Calcaterra per poi scoprire dopo due anni che Rosy Abate era anda… - dumurin : @Ilsuperbo89 vero, ma idem la Alt nel ruolo di Marina Ripa di Meana o in quello di Nancy in Donna d'onore, pure la… - conlalunapiena : @xfedevicovossi Guarda, io ho seguito la messa in onda di Rosy Abate, le due stagioni e basta. Siccome tutti faceva… -