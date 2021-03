Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Krueger elimina Giustino in due set

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lorenzosi ferma ad un passo dal main-draw del torneodi. L’azzurro, infatti, non riesce a superare lo statunitense Mitchell, il quale si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3 nel match valevole per leall’Open in Florida. Nel set il padrone di casa trova il break nel quinto game, mantenendo il vantaggio sino al termine del parziale; mentre nel secondo, nonostante i vari tentativi del tennista italiano,resiste e piazza un doppio-break nel finale che gli consente di passare il turno. SportFace.

