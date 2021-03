Masters1000 Miami: sorteggio e tabellone italiani. Sinner attende Koepfer. Buon esordio per Musetti, Fognini vede Karatsev all’orizzonte (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto a Miami per il primo Masters 1000 della stagione. E’ stato da poco effettuato il sorteggio del tabellone principale e c’è grande attesa per un’Italia che si presenta ai nastri di partenza con ben sei rappresentanti: Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti. Fognini, Sinner e Sonego sono teste di serie e usufruiranno di un bye al primo turno. Il ligure affronterà il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda ed il moldavo Radu Albot. all’orizzonte, però, per il nativo di Arma di Taggia c’è lo scontro al terzo turno contro il russo Aslan Karatsev, fresco vincitore del torneo di Dubai e semifinalista agli Australian ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto aper il primo Masters 1000 della stagione. E’ stato da poco effettuato ildelprincipale e c’è grande attesa per un’Italia che si presenta ai nastri di partenza con ben sei rappresentanti: Fabio, Jannik, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzoe Sonego sono teste di serie e usufruiranno di un bye al primo turno. Il ligure affronterà il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda ed il moldavo Radu Albot., però, per il nativo di Arma di Taggia c’è lo scontro al terzo turno contro il russo Aslan, fresco vincitore del torneo di Dubai e semifinalista agli Australian ...

