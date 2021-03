(Di lunedì 22 marzo 2021)- Dopo i tre arresti eseguiti, congiuntamente a personale del Commissariato di PS, la notte del 9 marzo scorso per un tentativo di 'spaccata' ai danni di un tabacchi in pieno centro, dopo l'...

Advertising

LaGazzettaWeb : Lucera, aveva in casa pistola e oltre 300 cartucce: arrestato 56enne -

Ultime Notizie dalla rete : Lucera aveva

A., queste le inziali del 56enne lucerino già noto ai carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno ritrovato, occultate in apposito anfratto ricavato ...... i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno ritrovato, occultate ... Il prevenuto che, evidentemente nonalcun titolo alla legittima detenzione delle predette ...LUCERA - Dopo i tre arresti eseguiti, congiuntamente a personale del Commissariato di PS, la notte del 9 marzo scorso per un tentativo di “spaccata” ai danni di un tabacchi in pieno centro, dopo l’ult ...Nasce un accordo tra Calcio Foggia e Lucera Calcio, finalizzato allo sviluppo del settore giovanile rossonero. Ecco il comunicato del club biancoblu: “Nei giorni scorsi, così come evidenziato dalla co ...