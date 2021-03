Live | Oppini | la battuta infelice su Dayane

Advertising

MMastrantuono : RT @tvblogit: Live non è la d’Urso, Dayane Mello contro Franco Oppini e su Rosalinda “Non mi ha mai fatto mai capire cosa volesse” https://… - Nocomentro : RT @LiveNoneladUrso: Dayane Mello commenta la frase di Franco Oppini a Live #noneladurso - MucelliManuela : RT @LiveNoneladUrso: La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa. Lei replica a Li… - IntxrruptxdGirl : RT @LiveNoneladUrso: Dayane Mello commenta la frase di Franco Oppini a Live #noneladurso - AValjuls : RT @LiveNoneladUrso: Dayane Mello commenta la frase di Franco Oppini a Live #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Live Oppini

- Non è la D'Urso, Dayane Mello ha sfidato le cinque sfere. L'ex concorrente del Grande ... Sull'avvicinamento nella Casa di Cinecittà con Francesco, la modella ha ammesso che tra loro c'è ...Non è la D'Urso di Barbara d'Urso è tornato in diretta domenica 21 marzo 2021 con una nuova ... ma anche di Francesco. Non solo, la finalista del GF VIP 5 commenta anche la battuta fuori ...La modella brasiliana, ospite al salotto serale di Barbara D’Urso risponde inorridita ad una battuta nei suoi confronti riportata dal padre di ...Senza troppi peli sulla lingua, Dayane Mello ospite a "Live non è la D'Urso", parla di Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò ...