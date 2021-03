“Lezioni in presenza non alzano la curva”: ricerca su 7,3 milioni di alunni smentisce il Miur (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Lezioni in presenza e innalzamento della curva dei contagi: c’è una reale correlazione, oppure più di sette milioni di studenti sono in balia della Dad in virtù di calcoli arbitrari? Una gigantesca ricerca condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici riportata stamattina dal Corriere scagionerebbe la didattica in presenza ed escluderebbe un nesso di causalità tra i due fenomeni. Le Lezioni in presenza sono sicure«Il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio». E’ la conclusione di Sara Gandini, l’epidemiologa e biostatistica dello Ieo di Milano che ha preso parte allo studio. La ricerca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar –ine innalzamento delladei contagi: c’è una reale correlazione, oppure più di settedi studenti sono in balia della Dad in virtù di calcoli arbitrari? Una gigantescacondotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici riportata stamattina dal Corriere scagionerebbe la didattica ined escluderebbe un nesso di causalità tra i due fenomeni. Leinsono sicure«Il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio». E’ la conclusione di Sara Gandini, l’epidemiologa e biostatistica dello Ieo di Milano che ha preso parte allo studio. La...

