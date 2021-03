La straziante lettera di Corona a Massimo Giletti: "Come un cannibale mordo tutto" (Di lunedì 22 marzo 2021) Lavoro, scrivo, leggo e mi alleno tutti i giorni senza forze, per terra. Determinazione '. Il conduttore arriva fino alla fine della straziante lettera: ' Mi sono rasato di nuovo a zero i capelli. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Lavoro, scrivo, leggo e mi alleno tutti i giorni senza forze, per terra. Determinazione '. Il conduttore arriva fino alla fine della: ' Mi sono rasato di nuovo a zero i capelli. ...

Advertising

Italia_Notizie : La straziante lettera di Corona a Massimo Giletti: 'Come un cannibale mordo tutto' - oamaldo : La straziante lettera di Corona a Massimo Giletti: 'Come un cannibale mordo tutto' - oamaldo : La straziante lettera di Corona a Massimo Giletti: 'Come un cannibale mordo tutto' - giada_online : Mio Dio aiutate Fabrizio Corona...la sua lettera é straziante. È una persona malata e va aiutata! #NonelArena - dtella65 : @francoimpa @MauroBattocchi Questa lettera @MauroBattocchi, straziante ma allo stesso tempo meravigliosa, è il migl… -