Immobile e il blocco del gol, non segna da sette gare (Di lunedì 22 marzo 2021) Ciro Immobile e il blocco del gol. L’attaccante biancoceleste nonché Scarpa d’Oro, non segna ormai da tempo. Tutti si interrogano sul perchè, mister Inzaghi è invece tranquillo: capita a tutti gli attaccanti di avere periodi meno proficui per quanto riguarda il gol. Forse Immobile si sta risparmiando un po’ di reti per giocarsele poi durante gli Europei. Ora però testa alla Lazio, nella prossima giornata il bomber biancoceleste riuscirà a segnare? La Lazio incassa la vittoria contro l’Udinese Immobile e il blocco del gol, perchè Ciro non segna? Io penso che una risposta precisa a questa domanda, proprio non esista. Credo infatti che ogni giocatore possa vivere degli alti e bassi, non c’è nulla di male. In una squadra come la Lazio però, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Ciroe ildel gol. L’attaccante biancoceleste nonché Scarpa d’Oro, nonormai da tempo. Tutti si interrogano sul perchè, mister Inzaghi è invece tranquillo: capita a tutti gli attaccanti di avere periodi meno proficui per quanto riguarda il gol. Forsesi sta risparmiando un po’ di reti per giocarsele poi durante gli Europei. Ora però testa alla Lazio, nella prossima giornata il bomber biancoceleste riuscirà are? La Lazio incassa la vittoria contro l’Udinesee ildel gol, perchè Ciro non? Io penso che una risposta precisa a questa domanda, proprio non esista. Credo infatti che ogni giocatore possa vivere degli alti e bassi, non c’è nulla di male. In una squadra come la Lazio però, ...

