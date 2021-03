Highlights aprile 2021 – Cartoonito

(Di lunedì 22 marzo 2021) TAFFY – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE Dal 7, tutti i giorni, alle 20.45 Approdano su(canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima TV free di TAFFY. L’appuntamento è a partire dal 7, tutti i giorni, alle 20.45. Ispirata allo stile e alla comicità dei grandi classici di Hanna & Barbera come Tom&Jerry, la serie segue le avventure di Taffy, un simpatico procione che vive in strada, costantemente affamato e alla ricerca di cibo. Il protagonista trascorre le sue giornate nei dintorni della lussuosa villa, dove vive l’amabile e ricchissima Mrs Richmore, sperando di scovare qualche avanzo da poter mangiare. Un giorno l’astuto procione decide di mettere in atto un piano infallibile: travestirsi da gattino e farsi adottare dalla signora come nuovo animale domestico. Taffy riuscirà incredibilmente ...

