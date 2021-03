È il miglior Zielinski da quando è a Napoli (Di lunedì 22 marzo 2021) Cesare – Caro Guido sono contento, il Napoli sembra aver ritrovato la strada giusta. Un’altra ottima partita contro una concorrente diretta per la Champions. Anche se la Roma, come il Milan, aveva importanti assenze ma ormai questo nell’epoca Covid non fa testo. Tutte le squadre hanno tra infortuni e positivi al Covid i loro problemi ed il Napoli da questo punto di vista è tra chi ha pagato proprio di più. Guido – Davvero una bella partita quella del Napoli. Secondo me questa rinascita del Napoli è legata principalmente ad una ritrovata solidità difensiva e in particolare al ritorno di una forma eccellente per Koulibaly e anche Hysaj. E aspettiamo il miglior Manolas perché anche ieri Maksimovic ha avuto un inizio difficile su Dzeko con un paio di incertezze che potevano costarci caro. E speriamo anche ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Cesare – Caro Guido sono contento, ilsembra aver ritrovato la strada giusta. Un’altra ottima partita contro una concorrente diretta per la Champions. Anche se la Roma, come il Milan, aveva importanti assenze ma ormai questo nell’epoca Covid non fa testo. Tutte le squadre hanno tra infortuni e positivi al Covid i loro problemi ed ilda questo punto di vista è tra chi ha pagato proprio di più. Guido – Davvero una bella partita quella del. Secondo me questa rinascita delè legata principalmente ad una ritrovata solidità difensiva e in particolare al ritorno di una forma eccellente per Koulibaly e anche Hysaj. E aspettiamo ilManolas perché anche ieri Maksimovic ha avuto un inizio difficile su Dzeko con un paio di incertezze che potevano costarci caro. E speriamo anche ...

