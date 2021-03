Decreto Sostegno 2021, sconto bollette elettriche: ecco per chi (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel Decreto Sostegno 2021 previsto uno sconto per tre mesi – dal 1° aprile al 30 giugno – sulle bollette elettriche, per un valore di 600 milioni di euro, e riduzione del 30% per tutto il 2021 del canone Rai. Le misure dedicate a locali, negozi e altre attività sono illustrate nella relazione tecnica che accompagna il dl. Nel dossier si spiega che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore’ e ‘oneri generali di sistema””. L’Autorità dovrà “rideterminare in via transitoria le tariffe di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelprevisto unoper tre mesi – dal 1° aprile al 30 giugno – sulle, per un valore di 600 milioni di euro, e riduzione del 30% per tutto ildel canone Rai. Le misure dedicate a locali, negozi e altre attività sono illustrate nella relazione tecnica che accompagna il dl. Nel dossier si spiega che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenzeconnesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore’ e ‘oneri generali di sistema””. L’Autorità dovrà “rideterminare in via transitoria le tariffe di ...

Advertising

ItaliaViva : Le risorse nel decreto Sostegno non bastano ed è necessario fare subito un altro scostamento per riparare la ferita… - SkyTG24 : Decreto Sostegni, addio a codici Ateco: vale solo fatturato, ecco come richiedere sussidi - fattoquotidiano : Il decreto Ristori, ora ribattezzato Sostegno, potrebbe slittare ancora. Ecco tutte le misure previste #edicola [di… - kabli_ciro : @AndreaOrlandosp I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO SONO STATI PENALIZZATI DAL DECRETO SOSTEGNO - AnimaCeleste : RT @ItaliaViva: Le risorse nel decreto Sostegno non bastano ed è necessario fare subito un altro scostamento per riparare la ferita di un P… -