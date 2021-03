Covid, Vacca (M5S): “Gli alunni più piccoli tornino in classe subito. Chiusure minano il loro futuro” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Più teniamo i nostri bambini casa, più miniamo il loro futuro. Aspettare ancora per riaprire le scuole avrà solo conseguenze negative, per questo torniamo a chiedere al Governo che almeno gli alunni di asili nido, scuole dell’infanzia ed elementari tornino subito in classe, e che si lavori per riportare tra i banchi anche tutti gli altri il prima possibile: i danni educativi e psicologici su di loro stanno aumentando spaventosamente”. Lo dichiara Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) “Più teniamo i nostri bambini casa, più miniamo il. Aspettare ancora per riaprire le scuole avrà solo conseguenze negative, per questo torniamo a chiedere al Governo che almeno glidi asili nido, scuole dell’infanzia ed elementariin, e che si lavori per riportare tra i banchi anche tutti gli altri il prima possibile: i danni educativi e psicologici su distanno aumentando spaventosamente”. Lo dichiara Gianluca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. L'articolo .

