Covid, in Abruzzo nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 positivi e 9 decessi (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Aquila - sono complessivamente 62714* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 190 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 18 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 2023 (di età compresa tra 46 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Aquila -complessivamente 62714* i casial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 190 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) Icon età inferiore ai 19 anni31, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 18 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 2023 (di età compresa tra 46 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casiriferiti aavvenuti nei giorni e ...

