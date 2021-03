Covid: Giani, 'In Toscana 1.140 nuovi casi, tasso positivi 8,47%' (Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,47% (17,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione, l'andamento dei contagi dipende da ciascuno di noi", scrive Giani nel post. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Ildeiè 8,47% (17,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione, l'andamento dei contagi dipende da ciascuno di noi", scrivenel post.

Covid: Giani,Toscana arancione ma 3 province e comuni rossi Agenzia ANSA Covid: Giani, 'In Toscana 1.140 nuovi casi, tasso positivi 8,47%' Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,47% (17,3% sulle pr ...

Coronavirus Toscana oggi, 1140 nuovi casi. Diminuiscono i tamponi. Il bollettino Covid, i dati del 22 marzo. Sempre in doppia cifra il tasso dei positivi sui primi tamponi Firenze, 22 marzo 2021 - Sono 1140 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di lunedì ...

