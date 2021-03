Casoria Compravano Mercedes con documenti falsi | così avveniva la truffa | 4 arresti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casoria Compravano

ROMA on line

... ma anche ad Acerra, Giuglianoe Pomigliano. Alle aziende coinvolte, una con sede nella ... Le aziende coinvolte, invece,in nero i rifiuti ferrosi e li vendevano come rottami. Per ...... ma anche ad Acerra, Giuglianoe Pomigliano. Alle aziende coinvolte, una con sede nella ... Le aziende coinvolte, invece,in nero i rifiuti ferrosi e li vendevano come rottami. Per ...Compravano auto con documenti falsi e le rivendevano a terzi con falsi passaggi di proprietà. E' il sistema scoperto dalle indagini della Procura di Napoli Nord in Aversa (Caserta), culminate questa m ...Aziende in Ungheria, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, ma tutte fasulle e tutte create ad hoc per coprire un traffico di rifiuti ferrosi che partiva dalla Campania. Con il meccanismo ...