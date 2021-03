Cambio data blocco servizi VAS di WindTre: ecco da quando scatterà (Di lunedì 22 marzo 2021) La data del blocco servizi VAS di WindTre per i già clienti è stata ancora una volta modificata: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, si parlava in precedenza del 21 marzo 2021 come data utile, informativa che è stata poi corretta nuovamente ed aggiornata al 18 aprile. La comunicazione ufficiale da parte del gestore unico non è stata accompagnata ad alcuna spiegazione. WindTre informa anche che le modalità per evitare il blocco servizi VAS (e la conseguente disattivazione degli abbonamenti dei servizi attivati su base spontanea da parte del cliente) restano le stesse, ovvero contattando il 159 (per telefono o via chat), recandosi presso un punto vendita WindTre dove dovrete compilare il modulo dedicato alla vostra ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) LadelVAS diper i già clienti è stata ancora una volta modificata: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, si parlava in precedenza del 21 marzo 2021 comeutile, informativa che è stata poi corretta nuovamente ed aggiornata al 18 aprile. La comunicazione ufficiale da parte del gestore unico non è stata accompagnata ad alcuna spiegazione.informa anche che le modalità per evitare ilVAS (e la conseguente disattivazione degli abbonamenti deiattivati su base spontanea da parte del cliente) restano le stesse, ovvero contattando il 159 (per telefono o via chat), recandosi presso un punto venditadove dovrete compilare il modulo dedicato alla vostra ...

