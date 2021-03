Calcio: Zaccheroni, 'Juve non ha trovato quadra, per lotta al titolo ormai è dura' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "L'impressione è che la Juve in generale non abbia ancora trovato la quadra. Non siamo abituati a vedere una Juve così, ma quando si cambia allenatore bisogna metterlo in preventivo. La squadra sta facendo molta fatica. La formazione, per vari motivi, cambia spesso, non gioca mai la stessa, e fa fatica a prendere il ritmo, fa fatica a verticalizzare e soprattutto diversi giocatori sotto il loro standard medio. Poi quando non vengono i risultati aumenta la tensione e salgono i giocatori infortunati. L'Inter è lontana e per lo scudetto la vedo molto dura". L'ex tecnico della Juventus, Alberto Zaccheroni, analizza così all'Adnkronos il momento della squadra di Pirlo dopo il ko con il Benevento e il distacco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "L'impressione è che lain generale non abbia ancorala. Non siamo abituati a vedere unacosì, ma quando si cambia allenatore bisogna metterlo in preventivo. La ssta facendo molta fatica. La formazione, per vari motivi, cambia spesso, non gioca mai la stessa, e fa fatica a prendere il ritmo, fa fatica a verticalizzare e soprattutto diversi giocatori sotto il loro standard medio. Poi quando non vengono i risultati aumenta la tensione e salgono i giocatori infortunati. L'Inter è lontana e per lo scudetto la vedo molto". L'ex tecnico dellantus, Alberto, analizza così all'Adnkronos il momento della sdi Pirlo dopo il ko con il Benevento e il distacco ...

