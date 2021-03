Calcio | Mancini | ' Pirlo? Momento delicato ma passerà | deve pensare positivo'

Advertising

SkySport : Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà collaboratore tecnico di Mancini - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'stiamo seguendo Zaniolo, lo valuteremo quanto rientrerà'... - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'De Rossi serviva alla Nazionale, farà esperienza'... - Joey1Kenobi90 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? #Mancini: 'A noi serviva una persona che potesse aiutarci sul campo e ci fa piacere che #DeRossi sia qu… - sportface2016 : #Nazionale, le parole di #Mancini dal ritiro di Coverciano: 'Fiducioso di avere i giocatori dell'Inter. Pirlo? Mome… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mancini

Metro

"Ringrazio i calciatori e lo staff tecnico con Robertoin primis, come anche l'U21 e la ... Ancora una volta la Rai, raccontando ilil maniera innovativa, ha raggiunto una delle sue ...Anche nella Nazionale di Roberto, tra i 38 giocatori convocati configurano due nerazzurri, Bastoni e Barella . Ma la situazione è più che chiara e condivisa: il ct li ha convocati ben ...La frustrazione deve durare il minimo possibile, bisogna pensare positivo sapendo che nel calcio succede anche questo". Lo dice l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, in merito al difficile ...Il capo delegazione Gianluca Vialli ha parlato in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini: le sue dichiarazioni ...