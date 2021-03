Atlantia ribadisce offerta CDP “insoddisfacente”

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –definisce “invalidanti per un processo di vendita di mercato” le condizioni imposte dal governo italiano per la cessione del controllo di ASPI (a seguito del crollo del Ponte di Genova) e sottolinea che “non ha ricevuto offerte alternative o manifestazioni di interesse concrete da nessun altro investitore” oltre a Cassa Depositi e Prestiti. Lo spiega la società in una nota di precisazioni a un articolo di Sergio Rizzo sui Affari & Finanza de La Repubblica.dice di aver accettato “integralmente le condizioni poste dal governo” nel settembre 2020 e di aver redatto “con le modalità richieste, il relativo Piano Economico Finanziario che recepisce gli impegni di investimento offerti. ASPI eritengono invece inaccettabile solo l’inusuale e impropria clausola imposta dal governo che subordina ...

"Da ottobre 2020 il consorzio di CDP, beneficiando di diverse proroghe richieste addi volta in volta lungo il processo, ha presentato più offerte di acquisto, tutte però giudicate dal ...