Amazon, una lotta vecchia e nuova (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi ci lavora, dice che lo sciopero di Amazon, il primo in Italia, sia più un evento mediatico-virtuale che effettivo, vissuto più dai clienti/utenti che dai lavoratori. Insomma, alla fine non conterà quante persone hanno incrociato le braccia, ma qual è stato l’effetto dell’iniziativa sulla “reputation” della multinazionale del commercio elettronico e sulle vendite. E su quello si baserà il confronto successivo tra azienda e sindacati, le vittorie che i lavoratori potranno strappare. Parlando di Amazon, dal punto di vista dei lavoratori, parliamo prima di tutto di fatica fisica, una cosa che sembrava quasi scomparsa dall’orizzonte del lavoro. Invece, nella logistica, si fatica eccome, a portare pesi, a distribuire pacchi, soprattutto a rispettare tempi (non a caso i lavoratori parlano di “cottimo”). Esattamente come faticano i fattorini - pardon, i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi ci lavora, dice che lo sciopero di, il primo in Italia, sia più un evento mediatico-virtuale che effettivo, vissuto più dai clienti/utenti che dai lavoratori. Insomma, alla fine non conterà quante persone hanno incrociato le braccia, ma qual è stato l’effetto dell’iniziativa sulla “reputation” della multinazionale del commercio elettronico e sulle vendite. E su quello si baserà il confronto successivo tra azienda e sindacati, le vittorie che i lavoratori potranno strappare. Parlando di, dal punto di vista dei lavoratori, parliamo prima di tutto di fatica fisica, una cosa che sembrava quasi scomparsa dall’orizzonte del lavoro. Invece, nella logistica, si fatica eccome, a portare pesi, a distribuire pacchi, soprattutto a rispettare tempi (non a caso i lavoratori parlano di “cottimo”). Esattamente come faticano i fattorini - pardon, i ...

Advertising

borghi_claudio : @AlessioRm21192 @Beaoh11 @GuidoCrosetto @seresileoni @annapaolaconcia Non so, le volte che dirigenti di Amazon veni… - Agenzia_Ansa : Sciopero Amazon in tutta Italia: 'Serve una verifica dei carichi di lavoro'. Ruggero Guglielmo (Filt Lombardia): 'I… - alex_orlowski : Mi passano un link di #xiaomi su @AmazonIT. Con il conto di mio zio costa 201 € mentre con uno intestato a una pa… - _854569266004 : RT @OttobreInfo: Sciopero Amazon, si fermano i corrieri: 'Disumano fare una consegna ogni tre minuti' - giannipinoli : @LeonettiFrank Fa davvero pensare soprattutto perchè è una foto del documentario prodotto da Amazon e non una riterita a ieri. -