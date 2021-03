Ultime Notizie Roma del 21-03-2021 ore 08:10 (Di domenica 21 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione una Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il commissario figliuolo è il capo della protezione civile Curcio si sono vaccinati ieri a Roma il generale spiega che le vaccino Johnson & Johnson arriverà Nella seconda metà di aprile è l’obiettivo sono mezzo milione di dosi somministrate al giorno dopo l’ennesimo stop di attrazione che ha dovuto a problemi logistici che verranno recuperati il 24 Marzo della commissione europea Ursula von der leyen avverte stop all’export se non rispetto al contratto Zingaretti annuncia una sperimentazione con il vaccino sputnik all’ospedale Spallanzani in attesa dell’autorizzazione delle ma per lo studio mariatti problemi nell’iter di vaccinazione a Cremona Monza e Como dove variabile non hanno somministrato dosi per assenza degli utenti meno di 100 in tuttotesi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione una Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il commissario figliuolo è il capo della protezione civile Curcio si sono vaccinati ieri ail generale spiega che le vaccino Johnson & Johnson arriverà Nella seconda metà di aprile è l’obiettivo sono mezzo milione di dosi somministrate al giorno dopo l’ennesimo stop di attrazione che ha dovuto a problemi logistici che verranno recuperati il 24 Marzo della commissione europea Ursula von der leyen avverte stop all’export se non rispetto al contratto Zingaretti annuncia una sperimentazione con il vaccino sputnik all’ospedale Spallanzani in attesa dell’autorizzazione delle ma per lo studio mariatti problemi nell’iter di vaccinazione a Cremona Monza e Como dove variabile non hanno somministrato dosi per assenza degli utenti meno di 100 in tuttotesi ...

