Tragedia alle porte di Manfredonia: violento scontro tra auto sulla Statale 89, un morto e una ragazza ferita (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica di sangue sulla Statale 89. Antonio Sdango, 50 anni di Manfredonia, ha perso la vita nel violento incidente stradale avvenuto all'altezza del bivio per Macchia (km 161) in agro di Monte Sant'... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica di sangue89. Antonio Sdango, 50 anni di, ha perso la vita nelincidente stradale avvenuto all'altezza del bivio per Macchia (km 161) in agro di Monte Sant'...

Advertising

andreafacchini1 : @AngeloSantoro @Maselli_Andrea AstraZeneca e quando ci saranno altri con conservazione facile ai medici di base che… - zazoomblog : Tragedia sulla Statale 89 alle porte di Manfredonia - #Tragedia #sulla #Statale #porte - Laura37529689 : @iamyanchor Avevo staccato alle 5 di mattina, una tragedia, io c'ero #tommasozorzi - Lucilla_888 : @ECoccioloni @giovann30980358 Erasmo non esiste risposta, a tale indegna mancanza di rispetto in primis per nostri… - ascone_davide : RT @andrealocicero1: Buongiorno per il bene delle umanità. Questo video lo dedico alle famiglie che vivono costantemente accanto alla trage… -