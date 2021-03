Sulle donne al comando si sbriciola l' unanimità Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 marzo 2021) Sil’con la quale l’Assemblea nazionale del Partito democratico ha issato Enrico Letta alla segreteria del Nazareno appena un mese fa. Sui capigruppo il braccio di ferro al Senato sta scuotendo il partito, nella neonata segreteria fresca di nomina è già dura polemica. “La guida del Pd è tutta al maschile. Ho detto domenica che non va, lo ripeto oggi. Ai gruppi Camera e Senato suggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro di scegliere con chi”, ha detto oggi il segretario in un’intervista al Tirreno. Un uomo vicino al segretario spiega che “sarebbe un gesto di buona consuetudine che i capigruppo mettessero a disposizione il proprio ruolo quando cambia la guida del partito”. Così è stato fatto per esempio a Bruxelles, dove il capogruppo uscente Brando Benifei si ...