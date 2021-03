Soltanto la crescita abbassa il debito

(Di domenica 21 marzo 2021) Èdifficile credere che il piano di ricostruzione dell’Ue con un bilancio di 750 miliardi di euro rimanga solo uno strumento di crisi una tantum. Non ci crede più nemmeno la Corte dei Conti tedesca. In un rapporto dell’11 marzo lancia l’ allarme. I rischi del pacchetto di salvataggio europeo, ovvero del piano di ripresa e resilienza, sarà un salasso per il contribuente tedesco. Secondo i revisori di Bonn, il Recovery Fund dell’Ue è un gigantesco trasferimento a favore degli Statiri. Sono circa 145 i miliardi di euro che passerebbero dai Paesi finanziariamente forti, vedi Germania, e ai beneficiari netti, Italia in testa.

