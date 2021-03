Scappano dai carabinieri in auto e si schiantano, inseguimento da film a Napoli (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne e un 23enne di Scampia già noti alle forze dell’ordine. I militari erano alla ricerca di 2 rapinatori a bordo di uno scooter che era stato rapinato il 15 marzo scorso sotto la minaccia di una pistola ad un cittadino straniero. I militari dell’Arma sapevano che i personaggi a bordo di quello scooter stavano percorrendo da giorni le strade del quartiere Vomero. Ieri pomeriggio – verso le 17 – i carabinieri hanno intercettato lo scooter oggetto delle ricerche in via Leonardo bianchi, con a bordo i 2 giovani sospetti nei pressi dell’ospedale Monaldi. Gli hanno intimato di fermarsi, ne è nato un inseguimento. La Centrale Operativa del Comando Provinciale ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Nucleo Operativo della CompagniaVomero hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne e un 23enne di Scampia già noti alle forze dell’ordine. I militari erano alla ricerca di 2 rapinatori a bordo di uno scooter che era stato rapinato il 15 marzo scorso sotto la minaccia di una pistola ad un cittadino straniero. I militari dell’Arma sapevano che i personaggi a bordo di quello scooter stavano percorrendo da giorni le strade del quartiere Vomero. Ieri pomeriggio – verso le 17 – ihanno intercettato lo scooter oggetto delle ricerche in via Leonardo bianchi, con a bordo i 2 giovani sospetti nei pressi dell’ospedale Monaldi. Gli hanno intimato di fermarsi, ne è nato un. La Centrale Operativa del Comando Provinciale ha ...

