Primavera, è il giorno di Palermo-Catania: ecco dove vedere il derby in streaming (Di domenica 21 marzo 2021) E' il giorno del derby Palermo-Catania.Alle ore 14.30, al "Pasqualino Stadium" di Carini, la formazione Primavera del Palermo, prima in classifica nel proprio girone a +4 dai rossazzurri, affronterà i pari età del Catania. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid."Sarà una sfida particolare. Se nelle prime squadre questo match viene vissuto grazie all’enfasi dei tifosi, nel settore giovanile invece i giocatori sono i primi tifosi della squadra", ha dichiarato alla vigilia il tecnico Capodicasa.La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società di viale del Fante.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMkCaDnp t0/" Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) E' ildel.Alle ore 14.30, al "Pasqualino Stadium" di Carini, la formazionedel, prima in classifica nel proprio girone a +4 dai rossazzurri, affronterà i pari età del. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid."Sarà una sfida particolare. Se nelle prime squadre questo match viene vissuto grazie all’enfasi dei tifosi, nel settore giovanile invece i giocatori sono i primi tifosi della squadra", ha dichiarato alla vigilia il tecnico Capodicasa.La gara sarà trasmessa in direttasui canali social della società di viale del Fante.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMkCaDnp t0/"

