"La visita della sindaca Raggi alla ristoratrice di Ostia, simbolo della crisi economica per la pandemia, è una passerella elettorale indegna e vergognosa che la prima cittadina poteva risparmiarci". A dichiararlo sono è Monica Picca (nella foto), capogruppo della Lega in X Municipio ed i coordinatori della Lega X Municipio Davide Peli e Massimiliano Mambor. "La prima cittadina si è presentata ad Ostia e, approfittando del grande effetto mediatico di cui si è resa protagonista suo malgrado la giovane ristoratrice Camilla, si è fatta uno spot con selfie e video dal contenuto retorico e vuoto visto che il comune di Roma non ha varato alcuna iniziativa di sostegno alle attività colpite dalla crisi", attaccano i dirigenti leghisti del X

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Picca Lega: commissione inchiesta su gestioni oscure poli museali ... le vicende che riguardano il parco archeologico di Ostia e quanto accaduto 18 mesi fa a Villa ... Cosi' in un comunicato Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. "...

Ostia Antica, Picca - Santori: 'Nuovo bando su parco archeologico' La nota di Picca e Santori 'Mentre il bando di gara per assegnare la concessione del Colosseo viene sospeso, sul sito web del Parco archeologico di Ostia Antica è comparso alla sezione ...

Ostia - Picca: Raggi dalla ristoratrice, passerella elettorale - RomaDailyNews RomaDailyNews Ostia (Rm), Picca-Santori (Lega): su Parco Archeologico spunta nuovo bando "Mentre il bando di gara per assegnare la concessione del Colosseo viene sospeso, sul sito web del Parco archeologico di Ostia Antica è comparso alla sezione Amministrazione Tras ...

Ostia, Picca-Santori (Lega): “Su Parco Archeologico spunta nuovo bando” Ostia, Picca-Santori (Lega): ""Non vorremmo che anche questo sito archeologico venga afferrato dalle grinfie di qualcuno".

