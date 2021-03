Matteo Moschetti vince la Per Sempre Alfredo! Successo in volata nel nome del compianto Martini (Di domenica 21 marzo 2021) Matteo Moschetti ha vinto la Per Sempre Alfredo 2021, prima edizione di questa corsa ciclistica dedicata alla memoria del compianto Alfredo Martini, ex CT della Nazionale Italiana e monumento assoluto del pedale tricolore. L’alfiere della Trek-Segafredo si è imposto nell’attesa volata sul traguardo di Sesto Fiorentino, 162 km dopo la partenza da Firenze. La prima fase della corsa prevedeva un percorso movimentato con la doppia ascesa alle Quattro Strade e gli strappi di Vetta le Croci e Croci di Calenzano, dove alcune squadre hanno cercato di tagliare fuori i velocisti. L’intento non è riuscito dopo i primi 90 km e così sono state le formazioni degli sprinter, con Trek-Segafredo e Vini Zabù in testa, a organizzarsi lungo i quattro giri del circuito finale. Matteo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)ha vinto la PerAlfredo 2021, prima edizione di questa corsa ciclistica dedicata alla memoria delAlfredo, ex CT della Nazionale Italiana e monumento assoluto del pedale tricolore. L’alfiere della Trek-Segafredo si è imposto nell’attesasul traguardo di Sesto Fiorentino, 162 km dopo la partenza da Firenze. La prima fase della corsa prevedeva un percorso movimentato con la doppia ascesa alle Quattro Strade e gli strappi di Vetta le Croci e Croci di Calenzano, dove alcune squadre hanno cercato di tagliare fuori i velocisti. L’intento non è riuscito dopo i primi 90 km e così sono state le formazioni degli sprinter, con Trek-Segafredo e Vini Zabù in testa, a organizzarsi lungo i quattro giri del circuito finale....

