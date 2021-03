Lotta, al Preolimpico di Budapest quinto posto per Nikoloz Kakhelashvili (Di domenica 21 marzo 2021) Si è chiuso a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di Lotta, che ha assegnato nei giorni scorsi due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisognava arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi sono stati comunque disputati gli atti conclusivi in quanto hanno assegnato punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi sono andati in scena ripescaggi e finali della greco-romana: per l’Italia è arrivato il quinto posto di Nikoloz Kakhelashvili che, nei -97kg, non ha disputato, a causa di un infortunio, il match per il terzo posto contro lo svedese Pontus Johan Lund. Niente da fare, nella categoria dei -130kg, neppure ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Si è chiuso a, in Ungheria, ilsu base europea di, che ha assegnato nei giorni scorsi due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisognava arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi sono stati comunque disputati gli atti conclusivi in quanto hanno assegnato punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi sono andati in scena ripescaggi e finali della greco-romana: per l’Italia è arrivato ildiche, nei -97kg, non ha disputato, a causa di un infortunio, il match per il terzocontro lo svedese Pontus Johan Lund. Niente da fare, nella categoria dei -130kg, neppure ...

