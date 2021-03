LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: Alex Vinatzer è quarto! Vince Marco Schwarz l’ultima gara dell’anno (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Si chiude qui dunque, gara e stagione. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona giornata! Lo sci tornerà a fine ottobre! 14.22 Marco Schwarz domina la classifica di Slalom con 665 punti contro i 553 di Noel ed i 503 di Zenhaeusern. Nella Coppa generale Pinturault è primo con 1260 davanti a Odermatt con 1096. Schwarz ora è terzo con 814. 14.20 Marco Schwarz parte con 94 centesimi su Feller. Arriva al primo intermedio confermando il suo margine, quindi al secondo rilevamento perde mezzo secondo. Nel tratto più duro finisce dietro a Feller, lotta sul filo dei centesimi, erroraccio per Schwarez che finisce sesto!! Vince MANUEL ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Si chiude qui dunque,e stagione. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona giornata! Lo sci tornerà a fine ottobre! 14.22domina la classifica dicon 665 punti contro i 553 di Noel ed i 503 di Zenhaeusern. Nella Coppa generale Pinturault è primo con 1260 davanti a Odermatt con 1096.ora è terzo con 814. 14.20parte con 94 centesimi su Feller. Arriva al primo intermedio confermando il suo margine, quindi al secondo rilevamento perde mezzo secondo. Nel tratto più duro finisce dietro a Feller, lotta sul filo dei centesimi, erroraccio per Schwarez che finisce sesto!!MANUEL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lenzerheide in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche Vinatzer vuole la rimonta! -… - OA_Sport : #Sci Seguite con noi la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom di Lenzerheide. Si chiude la stagione, chi s… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: rimonta Brignone, Bassino perde posizioni - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino in lotta per la vittoria! Seconda manche alle 12 -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Gigante di #Lenzerheide: dopo la #primamanche, #Bassino seconda a un decimo dalla #Shiffrin! #Brignone settima. #live -