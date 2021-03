Lapo Elkann severo: “Juventus inguardabile. Salvo solo Ronaldo e Chiesa” (Di domenica 21 marzo 2021) “Juve mi dispiace, ma sei inguardabile a parte CR7 e Chiesa oggi. I tifosi meritano una Grande Signora“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Lapo Elkann a proposito della sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento per 1-0. Una rete di Gaich ha condannato la squadra di Pirlo ad una sosta condita da polemiche e speranze Scudetto ormai quasi abbandonate. La formazione bianconera è infatti terza in classifica con 55 punti, undici in meno rispetto alla scorsa stagione a parità di partite giocate. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “Juve mi dispiace, ma seia parte CR7 eoggi. I tifosi meritano una Grande Signora“. Lo ha scritto sul suo profilo Twittera proposito della sconfitta dellain casa contro il Benevento per 1-0. Una rete di Gaich ha condannato la squadra di Pirlo ad una sosta condita da polemiche e speranze Scudetto ormai quasi abbandonate. La formazione bianconera è infatti terza in classifica con 55 punti, undici in meno rispetto alla scorsa stagione a parità di partite giocate. SportFace.

