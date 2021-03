Galli | “Milan fuori dall’Europa a testa alta Grande concorrenza per un posto in Champions”

(Di domenica 21 marzo 2021) Giovanni, ex portiere del, ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ilè l’unica squadra che può vantarsi di essere uscitae devono cogliere gli spunti di quel doppio confronto col Manchester United. Hanno sempre saputo rialzarsi dopo una partita no. Per lo scudetto però l’Inter resta una macchina da guerra e in più la Juventus è destinata a rientrare nella corsa per i primi posti. La corsa, considerando anche il Napoli, ha già una grandissima“. Foto: sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giovanni, ex portiere die Fiorentina, parla della sfida in programma al Franchi: ecco le sue dichiarazioni sulla ...... con i tifosi, la partita sempre contro la Fiorentina a Vercelli, la gara con ilsul campo ... Laura Giuliani, la svedese Linda Sembrant, unica straniera, Lisa Boattin, Iaiae Valentina ...Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, parla della sfida in programma al Franchi: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, ha parlato della ...Uno dei grandi doppi ex della sfida del Franchi, Giovanni Galli, parla stamani a La Gazzetta dello Sport ed in particolare dà un consiglio a Vlahovic ...