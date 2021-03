Domenica Live, Patrizia Pellegrino racconta il suo incubo: «Mi hanno operato d’urgenza per un tumore al rene» (Di domenica 21 marzo 2021) Patrizia Pellegrino racconta a Domenica Live con Barbara D’Urso il suo incubo: «I primi di febbraio, ho visto del sangue nelle urine. Sono andata dal ginecologo, era tutto ok, mi sono preoccupata. Era un tumore al rene». Patrizia Pellegrino ha sollecitato i medici per fare subito tutti i controlli. E così ha avuto rapidamente la conferma. Pellegrino prosegue: «Era un tumore di tre/quattro centimetri, nella parte superiore del rene. Secondo i medici andava operato subito. Ho avuto la sensazione di non essere pronta ad affrontare il problema. Fuori c’era mia madre, le ho detto la verità, è sbiancata. Ho chiamato i miei figli, ho detto la verità a tutti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 marzo 2021)con Barbara D’Urso il suo: «I primi di febbraio, ho visto del sangue nelle urine. Sono andata dal ginecologo, era tutto ok, mi sono preoccupata. Era unal».ha sollecitato i medici per fare subito tutti i controlli. E così ha avuto rapidamente la conferma.prosegue: «Era undi tre/quattro centimetri, nella parte superiore del. Secondo i medici andavasubito. Ho avuto la sensazione di non essere pronta ad affrontare il problema. Fuori c’era mia madre, le ho detto la verità, è sbiancata. Ho chiamato i miei figli, ho detto la verità a tutti ...

