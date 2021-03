Carrisi | «Sono un fifone Ho vinto la paura di volare grazie ad un farmaco consigliato da Verdone»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 marzo 2021) Il Corriere della Sera intervista lo scrittore pugliese Donato. Con i suoi thriller ha venduto tre milioni di copie, eppure si definisce un. «terrorizzato dalle bambole. Da bambino, i miei le mettevano dove non volevano che mi avvicinassi, prese di corrente, fuochi. In tempi più recenti, da un giorno all’altro, ho avutodell’aereo. Faccio un corso di Alitalia contro la fobia del volo e mi portano in una carlinga col resto della classe. L’hostess mi assegna il posto 3A. Vado e ci trovo seduta una bambola. Ho iniziato a urlare come un pazzo». Ladi, alla fine, è riuscita a vincerla, ma «Soloa unda Carlo». Da bambino, racconta, era ...