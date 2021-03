Varcaturo | posta un video sui social mentre balla coi figli e il marito la picchia con un bastone

(Di sabato 20 marzo 2021) Il 43enne diè stato arrestato dai carabinieri dopo l’ennesimo episodio di minacce e violenze nei confronti della donna. Violenze, botte per averto suideiin cuiva con i proprio. E’ accaduto nel Napoletano dove una donna, per mesi, ha subito le continue violenze di suo, un 43enne

