Trento | Dad in alta quota | Fiammetta fa lezione a 1 000 metri in mezzo agli animali

La sua aula sono i prati. I suoi compagni di classe gli animali. E' ad alta quota, precisamente a 1.000 metri di altezza, la didattica a distanza di Fiammetta , una bambina di 10 anni iscritta al ...Genitori in piazza contro la. In Primiero, manifestazione per chiedere il ritorno delle lezioni in presenza. Iniziative simili sono in programma anche in altre zone del Trentino. La fotonotizia ..."Quando serve, mi aiuta con gli animali. In fondo sono due strumenti di apprendimento molto diversi tra loro ma entrambi molto utili per la crescita di una bambina", dice il padre ...Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta Melis, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Tre ...