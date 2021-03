Spezia-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di sabato 20 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Spezia-Cagliari, gara valida per il 28esimo turno di Serie A con calcio d’inizio alle 18.00 al Picco: Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano. Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara valida per il 28esimo turno di Serie A con calcio d’inizio alle 18.00 al Picco:(4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano.(3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - AmelOcho : Serie A ???? ?? Spezia - Cagliari ?? ?? Joâo Pedro 2.50 ???? #TeamParieur - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Spezia-Cagliari in streaming: sfida per la salvezza: Se hai cliccato su questo… -