(Di sabato 20 marzo 2021) Ilha battuto il3 - 2 nell'anticipo della 28/a giornata dellaA. Un successo in rimonta per i rossoblù emiliani, che nel primo tempo perdevano 2 - 0 per le reti di Messias e ...

Advertising

SkySport : CROTONE-BOLOGNA 2-3 Risultato finale ? ? #Messias (32') ? rig. #Simy (40') ? #Soumaoro (62') ? #Schouten (70') ?… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Il Crotone perde col Bologna e si avvicina sempre più alla serie B - - sportli26181512 : Mihajlovic dopo Crotone-Bologna: 'Nel primo tempo abbiamo fatto schifo': L'allenatore rossoblù dopo la vittoria con… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Mihajlovic dopo Crotone-Bologna: 'Nel primo tempo abbiamo fatto schifo' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Serie A, Crotone-Bologna 2-3 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

Non ho voluto mettere in difficoltà ilcon discorsi economici sul futuro. Da tanto tempo non stavo inA, queste dieci partite me le voglio godere'.È sconsolato Serse Cosmi , allenatore del, dopo l'incredibile rimonta 3 - 2 subita con il Bologna . " Mihajlovic ha messo dentro una formazione estremamente offensiva che non credo ...L'allenatore dopo la rimonta al Crotone: "Ho puntato sul loro orgoglio, tempo fa avrei spaccato lo spogliatoio" ...Foto di Andy03 da Pixabay Finisce 2-3 la sfida tra Crotone e Bologna, un risultato che rende ancora piu’ complicata la disperata rimonta dei calabresi sempre piu’ ultimi in classifica. Avanti 2-0, la ...