Scuole in Abruzzo ancora chiuse: il Consiglio di Stato rigetta ricorso di un genitore (Di sabato 20 marzo 2021) Il Consiglio di Stato conferma la proroga della didattica a distanza per tutte le classi, dalle elementari alle superiori, in Abruzzo. È stata infatti respinta l'istanza cautelare presentata da un genitore e già rigettata dal Tar. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Ildiconferma la proroga della didattica a distanza per tutte le classi, dalle elementari alle superiori, in. È stata infatti respinta l'istanza cautelare presentata da une giàta dal Tar. L'articolo .

