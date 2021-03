Richard Grenell ‘nominato’ Presidente degli Stati Uniti: Google spiazza tutti (Di sabato 20 marzo 2021) Richard Grenell ha monopolizzato l’attenzione di tutti durante il pomeriggio. Ciò che è successo ha scatenato grandi reazioni: è stato ‘nominato’ come Presidente degli Stati Uniti Richard Allen Grenell è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 marzo 2021)ha monopolizzato l’attenzione didurante il pomeriggio. Ciò che è successo ha scatenato grandi reazioni: è statocomeAllenè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Richard Grenell La vittoria di Vetevendosje in Kosovo ha reso impossibile il dialogo con la Serbia Kurti aveva accusato Richard Grenell, inviato della Casa Bianca per il dialogo tra Pristina e Belgrado, di essere direttamente responsabile del voto che aveva portato allo scioglimento del suo ...

Kosovo: Kurti vince le elezioni e seppellisce le élite di guerra A supporto di Thaci si schierarono anche gli Stati Uniti d'America che con l'inviato speciale di Donald Trump, Richard Grenell, già premevano affinché Kurti abbandonasse l'idea della reciprocità con ...

