Pellegrini già veloce a Marsiglia: 53'84 sui 100 sl. Domenica sui 200 (Di sabato 20 marzo 2021) Federica Pellegrini a Marsiglia, in occasione del Golden Tour intitolato a Camille Muffat, riparte da un 53'84 e per soli 14 centesimi non sale sul podio, riempito dalle due francesi Marie Wattel (di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Federica, in occasione del Golden Tour intitolato a Camille Muffat, riparte da un 53'84 e per soli 14 centesimi non sale sul podio, riempito dalle due francesi Marie Wattel (di ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nuoto. #Pellegrini già veloce a Marsiglia: 53'84 sui 100 sl. Domenica sui 200 - LiaCapizzi : Molto bene il debutto stagionale di Federica Pellegrini. A Marsiglia è quarta nei 100 stile in 53'84. È un crono im… - enzoterex : @Valerio67313912 @MarcussReading Se non fosse nato e cresciuto a Roma sarebbe già venduto, eh ma pellegrini.. 3 partite si e 19 no - AMoriconi : @ASRomaFemminile @Lindsey_T19 Dov'è che lo avevo già visto? - adriline6 : @mirkonicolino E meglio un terzino destro più giovani a sinistro abbiamo già Pellegrini e Danilo che possa fare anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini già Pellegrini già veloce a Marsiglia: 53'84 sui 100 sl. Domenica sui 200 Federica Pellegrini a Marsiglia, in occasione del Golden Tour intitolato a Camille Muffat, riparte da un 53'84 e per soli 14 centesimi non sale sul podio, riempito dalle due francesi Marie Wattel (di stanza in ...

Al Centesimo chilometro dalla Tomba di Pietro, Montefiascone s'impone ...ai pellegrini le C redenziali ufficiali del loro passaggio al Centesimo Chilometro. Dando atto a chi mi ha preceduto nella figura di Presidente dell'Associazione Via Francigena, va precisato che già ...

Roma, Pellegrini festeggia Immobile: “Auguri fratello mio!” Corriere dello Sport.it Federicaa Marsiglia, in occasione del Golden Tour intitolato a Camille Muffat, riparte da un 53'84 e per soli 14 centesimi non sale sul podio, riempito dalle due francesi Marie Wattel (di stanza in ......aile C redenziali ufficiali del loro passaggio al Centesimo Chilometro. Dando atto a chi mi ha preceduto nella figura di Presidente dell'Associazione Via Francigena, va precisato che...