Paul Jackson | addio al re del basso aveva 73 anni

(Di sabato 20 marzo 2021)Fondò insieme al grande pianista Herbie Hancock il gruppo The Headhunters. Lo stesso leggendario pianista ha dato la notizia della sua scomparsa, di uno dei più influenti bassisti della storia.: muore un’epoca musicale? Potremmo dire assolutamente si. È stato sicuramentente uno dei più influenti bassisti soprattutto a cavallo tra gli80 e 90. Un vero pioniere del genere jazz-funk che con i suoi The Headhunters assieme al grande pianista Herbie Hancock, crearono tendenze e grandi dischi.è morto a Oakland in California, sua città natale. E’ stato proprio il leggendario Herbie Hancock, sui social, ad annunciare la scomparsa dell’amico ed ex partner musicale: “Abbiamo perso un musicista incredibile....