Open Arms, la procura di Palermo chiede il processo per Salvini. Lui: «Ho difeso i confini» (Di sabato 20 marzo 2021) La procura di Palermo ha chiesto il processo per Matteo Salvini nella nuova udienza preliminare di oggi, 20 marzo, nell’aula bunker del capoluogo siciliano, sul caso Open Arms. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, per «aver tenuto in mezzo al mare, per sei giorni, 147 migranti salvati dall’Ong Open Arms, nell’agosto 2019». Nel corso dell’istruttoria, il procuratore capo Francesco Lo Voi ha ricordato le deposizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «L’azione amministrativa, hanno detto, era del ministro dell’Interno, gli altri sapevano dopo». E ancora: «Il presidente Conte ha spiegato che non si è mai discusso in Consiglio dei ministri dei ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Ladiha chiesto ilper Matteonella nuova udienza preliminare di oggi, 20 marzo, nell’aula bunker del capoluogo siciliano, sul caso. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, per «aver tenuto in mezzo al mare, per sei giorni, 147 migranti salvati dall’Ong, nell’agosto 2019». Nel corso dell’istruttoria, iltore capo Francesco Lo Voi ha ricordato le deposizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «L’azione amministrativa, hanno detto, era del ministro dell’Interno, gli altri sapevano dopo». E ancora: «Il presidente Conte ha spiegato che non si è mai discusso in Consiglio dei ministri dei ...

