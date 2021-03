Olimpiadi, Tokyo si blinda. Il Comitato organizzatore: «Non saranno ammessi spettatori dall’estero» (Di sabato 20 marzo 2021) I prossimi Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto, si svolgeranno davanti al solo pubblico locale. Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone per assistere alle Olimpiadi. La decisione è stata presa in due separate riunioni a cui hanno partecipato la presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, la ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, il presidente del Comitato olimpico Internazionale, Thomas Bach, e del Comitato paralimpico, Andrew Parsons. Dopo essere state rinviate di un anno, l’obiettivo del Comitato olimpico locale e internazionale, come dichiarato già a febbraio, è quello di far svolgere i Giochi questa estate. Per farlo, visto ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) I prossimi Giochi Olimpici, in programma adal 23 luglio all’8 agosto, si svolgeranno davanti al solo pubblico locale. Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone per assistere alle. La decisione è stata presa in due separate riunioni a cui hanno partecipato la presidente del, Seiko Hashimoto, la ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, la governatrice di, Yuriko Koike, il presidente delolimpico Internazionale, Thomas Bach, e delparalimpico, Andrew Parsons. Dopo essere state rinviate di un anno, l’obiettivo delolimpico locale e internazionale, come dichiarato già a febbraio, è quello di far svolgere i Giochi questa estate. Per farlo, visto ...

