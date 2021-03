Monito dell'Ue ad AstraZeneca (Di sabato 20 marzo 2021) Il vice della presidente della Commissione Europea Timmermanns si spinge ad evocare il possibile sequestro delle dosi pattuite a quelle aziende che non rispettano le ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) Il vicea presidentea Commissione Europea Timmermanns si spinge ad evocare il possibile sequestroe dosi pattuite a quelle aziende che non rispettano le ...

Devoluzione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per licenziamento collettivo illegittimo e discriminatorio ...dopo tale data." La sentenza suona come un monito ai magistrati degli Stati appartenenti all'UE: Attenzione all'oggetto delle questioni di pregiudizialità ed al significato degli atti normativi dell'...

22 Marzo,Verzuolo: Giornata mondiale dell’Acqua, il monito dell’Amministrazione: “Non sprechiamola” IdeaWebTv Si sono venduti più monitor nel 2020 ma la domanda continuerà a essere sostenuta Il 2020 si è chiuso con il maggior tasso di crescita nelle vendite di display registrato da oltre 10 anni a questa parte. Le previsioni per i prossimi anni sono di una domanda che resterà sostenuta ...

I ragazzi di Greta accusano «Promesse non mantenute» I giovani esponenti del movimento Fridays-for-Future tornano a manifestare «Gli impegni in campagna elettorale dei politici pavesi rimasti lettera morta» ...

