Milano-Sanremo 2021, Stuyven vince in volata (Di sabato 20 marzo 2021) Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo 2021. Il belga della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima edizione della 'classicissima' chiudendo i 299 chilometri di percorso in 6 ore 38'06". Alle spalle di Stuyven c'è il velocista australiano Caleb Ewan (team Lotto Soudal), terzo il campione uscente, il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), quarta posizione per lo slovacco Peter Sagan (team Bora-Hansgrohe). Il primo degli italiani è Sonny Colbrelli (team Bahrain Victorious) che chiude ottavo.

